В Челябинской области полиция задержала четырех человек, которые изготовили 31 килограмм синтетических наркотиков в подпольной нарколаборатории. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Все фигуранты дела взяты под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По данным МВД, двое фигурантов задержаны в Миассе на территории гаражного кооператива, где находилась подпольная нарколаборатория. Еще двоих злоумышленников взяли в Сосновском районе при попытке спрятать 600 граммов наркотиков.

По информации ведомства, задержанные основали нарколабораторию в гаражном боксе. Внутри сотрудники полиции обнаружили и изъяли оборудование для производства наркотиков, костюмы химзащиты, более одного килограмма только приготовленных запрещенных веществ, прекурсоры и реагенты.

Кроме того, еще одну подобную нарколабораторию правоохранители нашли в Челябинске, откуда после осмотра было изъято еще 25 килограммов наркотических веществ. Еще часть наркотиков силовики обнаружили на территории Башкирии в специально созданных схронах, рассказали в МВД.

В мае в Астрахани выросло число жертв массового отравления неизвестным наркотическим веществом. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в сбыте партии синтетического наркотика — 20-летнего «уроженца одной из стран Центральной Азии». Следствие считает, что иностранец «по указанию неустановленных лиц размещал наркотические средства в тайники» на территории Астрахани.