Режим контртеррористической операции объявлен на части территории Нальчика и в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Оперштаб республики, передает ТАСС.

Режим КТО «в целях пресечения и раскрытия террористического акта» введен с 05:12 11 апреля по решению начальника УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике Петра Громушкина.

В штабе уточнили, что контртеррористическая операция проводится на территориях садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко».

Режим контртеррористической операции вводят на основании закона «О противодействии терроризму», чтобы минимизировать последствия потенциальных терактов. Он допускает нескольких мер и временных ограничений. Кроме того, несанкционированное проникновение на территорию, в пределах которой введен режим КТО, предполагает штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Об окончании режима должен объявить руководитель контртеррористической операции после того, как «террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу людей» на территории, в пределах которой проводилась операция.

31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержали троих человек, которые, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК) и местных властей, планировали теракты в Каспийске. При обыске у них дома обнаружили оружие, боеприпасы и самодельные бомбы. Позже в ФСБ уточнили, что задержанные в Дагестане боевики снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», а также «сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске».

Режим КТО в начале марта вводили и в Ингушетии. Тогда в ходе спецоперации, которая длилась 15 часов, убили шестерых боевиков. В НАК говорили, что они входили в состав «Исламского государства»* и были причастны к преступлениям террористической направленности, в числе которых нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции.

*запрещенная в России террористическая группировка