Гражданина Армении Армена Баляна задержали в Домодедово при попытке въезда в Россию. Как сообщили в Следственном комитете (СК), мужчина обвиняется в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

«Следствием установлено, что в ноябре 2022 года гражданин Республики Армения Армен Балян через границу с Республикой Молдова прибыл на Украину, где в составе подразделений территориальной обороны до декабря 2023 года за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области», — говорится в сообщении СК.

В августе 2024 года Баляну заочно предъявили обвинение в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и объявили в розыск. В октябре он был задержан в аэропорту Домодедово при попытке въехать в Россию.

СК утверждает, что на допросе мужчина признал свою вину и дал показания. По словам Баляна, его часть была расформирована, поскольку большинство бойцов получили ранения или были убиты. Сам обвиняемый также был несколько раз ранен. В частности, он получил контузию во время попытки пересечь Днепр в Херсонской области.

Мужчина также отметил, что имеет только паспорт Армении. Басманный районный суд Москвы арестовал Балаяна, на какой срок — не уточняется.

В августе депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о планах обратиться в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников. Нынешнее наказание он назвал «слишком гуманным».

Согласно статье 359 УК России, наемником считается лицо, действующее с целью получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, которое участвует в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на территории этого государства, а также не исполняющее официальных обязанностей.

Обвиняемым за наемничество грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Если будут доказаны эпизоды убийства, то срок может увеличиться до пожизненного.

Член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с RTVI заявил, что инициатива Колунова не будет иметь результата в случае реализации.

«Я полагаю, без каких-то очень серьезных причин мораторий на смертную казнь не отменят. А наличие наемников, на мой взгляд, не настолько серьезная причина, чтобы стоило ради них идти против этого общественного настроения. Я не исключаю, что настроение может поменяться, но пока оно вроде бы такое», — пояснил Вассерман.

В октябре к вопросу отмены моратория на смертную казнь для наемников вернулся летчик Константин Ярошенко. В беседе с RTVI он поделился мнением о том, что воюющие на стороне Украины наемники должны быть подвергнуты публичной смертной казни.