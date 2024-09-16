В Рыльском и Хомутовском районах Курской области в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной, объявлена обязательная эвакуация, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Смирнов уточнил, что координацией процесса выезда местных жителей занимаются силовые структуры, администрация населенных пунктов и дружинники курского центра «Патриот».

«Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — призвал губернатор в своем телеграм-канале.

В конце августа Алексей Смирнов сообщил, что региональный оперштаб принял решение перевести школы Рыльского и Хомутовского районов на дистанционный формат обучения. Кроме того, начало учебного года в дистанционном формате также запланировано в Глушковском, Кореневском, Льговском, Суджанском районах и городе Льгове.

В середине августа Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным говорил, что из Курской области выехали около 121 тысячи человек, еще 180 тысяч мирных жителей подлежат эвакуации.

22 августа губернатор сообщал, что из восьми приграничных районов Курской области выехали более 133 тысяч человек.

«По решению оперативного штаба в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области с численностью жителей 152 тысяч 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 тысячи 190 человек, осталось 19 тысяч 376 человек», — сказал он.

Смирнов отмечал, что в области развернуто более 500 пунктов временного размещения, в которых находятся более 12 тысяч человек, в том числе 3407 детей. Там люди могут получить бесплатную психологическую и юридическую помощь.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров на том же совещании заявил, что «из опасных районов» Курской области «отселено 115 тысяч человек». Для них ПВР были развернуты в 29 регионах, отмечал Мантуров.

11 сентября Смирнов заявил, что в безопасные районы переселены более 150 тысяч жителей Курской области.

«По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия. <…> Переселены в безопасные районы более 150 тысяч человек», — говорил он.