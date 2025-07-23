Региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев, который проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова, задержан в Екатеринбурге. Об этом сообщает само издание.

ДОПОЛНЕНИЕ: Правоохранители опровергли ТАСС задержание Сергеева. По словам собеседников агентства, он был доставлен в правоохранительные органы для проведения с его участием следственного действия. Источник «Ъ-Урал», также подтвердил, что редактор сейчас находится в статусе свидетеля.

По данным URA.RU, Сергеев успел сообщить адвокатам, что его везут на допрос в региональное управление Следственного комитета. В настоящее время юристы не знают, где находится журналист.

«Сергеева задержали утром 23 июля. Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение», — сообщили адвокаты Сергеева.

В начале июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова по делу о взятке.

Журналист был задержан вечером 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК). По версии следствия, Аллаяров заплатил 20 тыс. рублей своему дяде — бывшему руководителю отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову — за предоставление URA.RU оперативных внутренних сводок МВД.

Аресту свердловского редактора предшествовали масштабные обыски в головном офисе редакции и дома у нескольких журналистов.

Редакция URA.RU утверждает, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего родственника, который якобы хочет «облегчить свою участь по другому обвинению». По словам адвоката журналиста Анастасии Харисановой, во время обысков в редакции и по адресам сотрудников доказательств «о якобы существующей передаче взятки со стороны сотрудника полиции» не обнаружено.

URA.RU напомнил, что в поддержку Аллаярова уже выступали представители всех парламентских партий. По данным издания, они отправляли запросы генпрокурору, главе Следственного комитета, министру внутренних дел России, а также в свердловские управления силовых ведомств.