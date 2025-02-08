В Финском заливе произошел обрыв проходящего по дну российского кабеля, сообщает Hufvudstadsbladet со ссылкой на береговую охрану Финляндии, представители которой присутствуют на месте происшествия для надзора за ремонтными работами в рамках Закона об экономических зонах.

По данным Ilta-Sanomat, там же находится российское судно, прибывшее для ремонта. Обрыв кабеля произошел в экономической зоне Финляндии уже «некоторое время назад».

Командный центр Береговой охраны подтвердил информационному агентству STT, что обрыв кабеля произошел в финской зоне, но отказался давать дополнительные комментарии, сославшись на необходимость дождаться заявлений с российской стороны.

За последнее время произошло несколько обрывов кабелей, проходящих по дну Балтийского моря. В некоторых подозреваются суда, шедшие из России. Один из таких кораблей был задержан Швецией в конце января после очередного ЧП.

Это был уже третий подобный случай за последние три месяца. До этого 25 декабря 2024 года был поврежден энергетический кабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. В причастности к случившемуся подозревают зарегистрированный на Островах Кука нефтяной танкер Eagle S, шедший из Усть-Луги и Санкт-Петербурга.

Ранее крупный ущерб был нанесен 17-18 ноября 2024 года сразу двум кабелям: одному — между Финляндией и Германией (C-Lion1), второму — между Литвой и Швецией (BCS East-West Interlink). Шведские власти подозревают, что линии связи мог повредить якорем шедший из Усть-Луги китайский сухогруз Yi Peng 3. В течение более чем месяца дипломатических переговоров корабль стоял возле берегов Дании, а затем продолжил свой путь.

На фоне обрывов кабелей в Балтийском море британское издание Express сообщило, что флот Великобритании готов задерживать российские корабли возле своего побережья, если будет доказана их причастность в повреждении подводных коммуникаций. Разведка США повысила уровень угрозы британской подводной инфраструктуре со стороны России до «значительного», утверждало издание.