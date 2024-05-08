Берлинская прокуратура прекратила предварительное расследование в отношении командующего Военно-воздушных сил (ВВС) Германии генерал-лейтенанта Инго Герхартца, сообщил новостной портал Business Insider. Оно было начато после скандальной утечки разговора высокопоставленных германских офицеров, где якобы упоминались удары по Крымскому мосту.

Речь идет о разговоре высокопоставленных офицеров бундесвера (ВС Германии), в котором обсуждались возможные поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Запись беседы 1 марта опубликовала главред российского телеканала RT Маргарита Симоньян, которая отмечала, что разговор был записан 19 февраля.

Как сообщает Business Insider, производство по делу было прекращено почти месяц назад, 10 апреля. Представитель прокуратуры заявил, что «не было никаких доказательств преднамеренных действий».

«Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не подлежит наказанию как халатность», — добавили в прокуратуре.

Дальнейшие решения в отношении Герхартца будет принимать Министерство обороны Германии, отмечает Business Insider. По его данным, утечка разговора может быть расценена как разглашение секретной информации или как минимум как нарушение служебной тайны. Командующему ВВС грозит сокращение зарплаты, понижение в звании или увольнение.

При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус полагает, что слишком жесткое наказание сыграет на руку России, подчеркивает портал. Однако слишком мягкая реакция может вызвать недовольство среди военных, которым грозят наказания даже за незначительные проступки.

Перехваченный разговор

Симоньян в марте отмечала, что офицеры бундесвера на записи разговора обсуждали, как «будут бомбить Крымский мост» и как это сделать так, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц «мог продолжать говорить, что его хата с краю». По данным главреда RT, участниками беседы стали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор (командующий) BBC бундесвера Инго Герхартц и два сотрудника центра воздушных операций космического командования бундесвера.

Русская служба Би-би-си утверждала, что если прослушать всю запись, то «становится ясно, что военные обсуждают не планы удара по Крымскому мосту (в записи его называют “мост на востоке”), а вопрос поставки в Украину ракетных систем Taurus и то, как дальше Киев мог бы эти ракеты использовать». Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом уже неоднократно выступал против поставок Киеву ракет Taurus.

В России перехваченный разговор офицеров бундесвера вызвал резкую критику. Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от Берлина объяснений, подчеркнув, что «попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посчитал, что Германия готовится к войне с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что беседа немецких военных свидетельствует о том, что «в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России».

В Германии говорили, что Берлин не готовится к конфликту с Россией. Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявлял, что такие обвинения являются якобы «абсурдной, постыдной российской пропагандой». Глава Минобороны Германии Борис Писториус связал утечку разговора с «индивидуальной ошибкой» одного из участников беседы, который не прошел процедуру безопасного подключения. По его словам, системы связи военных скомпрометированы не были.

Агентство Bloomberg отмечало, что утечка разговора военных ФРГ привела к очередному разладу между Германией и ее союзниками по поводу поставок Украине высококачественного оружия, а также вызвала раздражение Парижа и Лондона. Союзники Берлина призвали страну усилить меры безопасности в отношении секретной информации.