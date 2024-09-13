Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией возможен, хотя и маловероятен в ближайшее время, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Идею разорвать дипломатические отношения между Москвой и Лондоном выдвинул первый замглавы комитета Государственной думы по безопасности Андрей Луговой. Он заявил, что давно считает британское посольство в России базой для шпионских акций и диверсий, организуемых разведслужбой MI6.

По словам Новикова, с учетом специфики текущего периода международных отношений вопрос о разрыве дипотношений действительно «со временем» может быть поставлен.

«Но не считаю, что сейчас обстановка требует принятия такого решения. Подобные шаги всегда считаются одной из крайних мир выстраивания межгосударственных отношений. Нужно дальше следить за развитием событий», — пояснил депутат Госдумы.

Новиков признал, что отношения России со странами Запада сейчас находятся на «крайне низком» уровне. Однако, подчеркнул он, необходимо сохранять «хотя бы часть каналов коммуникации» с ними, иначе положение дел может усугубиться, а ситуация — «деградировать дальше».

«Пока вряд ли вопрос стоит таким образом, но вот удастся ли предотвратить такой сценарий — этот вопрос действительно существует», — подытожил Дмитрий Новиков.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверял, что речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не идет.

Напомним, утром 13 сентября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о лишении аккредитации шестерых сотрудников британского посольства в Москве, в действиях которых были выявлены признаки разведывательно-подрывной работы. Судя по кадрам, показанным в эфире телеканала «Россия-24» со ссылкой на ФСБ, аккредитации лишились Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

В российской спецслужбе подчеркнули, что после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии сосредоточился на усилиях для поражения России.

По словам официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, британские дипломаты организовывали в Москве акции, направленные на причинение ущерба народу России, и тем самым вышли «далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями».