Интересы Пекина и Москвы схожи, поэтому основная цель визита председателя КНР Си Цзиньпина в Европу — обсудить общие опасения относительно угроз миру, которые могут возникнуть из-за действий западных стран. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Парламентарий считает, что России не стоит сомневаться в прочности отношений с Китаем и любые опасения об изменении политического вектора КНР в сторону западных стран напрасны.

«Эта страна всегда отстаивала свои национальные интересы, а они сегодня полностью совпадают с той политической линией, которой придерживается наша страна. Мы действуем в одном векторе, выгодном для обеих сторон», — уверен Чепа.

Депутат также отметил, что Запад безуспешно «пытается вбить клин» между Россией и Китаем, а также склонить Пекин на свою сторону. По мнению парламентария, на этом фоне визит Си Цзиньпина в европейские страны стоит расценивать как предупреждение о росте угроз всему миру.

«То, куда сегодня идет коллективный Запад, угрожает не только России и Китаю, но и миру в целом. Он хочет высказать эту точку зрения», — отметил депутат.

Евротур Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в тур по странам Евросоюза. С 5 по 7 мая китайский лидер посетил Францию, откуда сразу направился в Сербию, а затем — в Венгрию.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед приездом Си говорил, что основной темой переговоров станет возможность установления «олимпийского перемирия» — прекращения боевых действий на Украине и Ближнем Востоке на время проведения Олимпиады с конца июля.

По итогам двухдневного визита во Францию лидер КНР «решительно выступил» против критики в адрес Китая за сотрудничество с Россией. По его словам, Пекин остается лишь сторонним наблюдателем конфликта и активно способствует достижению мира.

На встрече в Белграде 8 мая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич подписали около 30 документов о сотрудничестве в сферах торговли, науки, экологии, технологий, культуры, спорта и информации, следует из сообщения главы региона в соцсети «Х». В том числе стороны заключили соглашение о свободной торговле между Сербией и Китаем.

На то, что Китай хочет наладить торговые отношения со странами Евросоюза, в конце апреля обращал внимание госсекретарь США Энтони Блинкен. После своего визита в Пекин он заметил, что КНР не удастся достичь определенных договоренностей с государствами ЕС, пока страна поддерживает Москву. Тогда же Блинкен обратил внимание на то, что поддержка Китаем российских сил ставит под угрозу не только Украину, но и европейские страны.