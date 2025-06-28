Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что для восстановления работы видеохостинга YouTube в России компания Google должна выполнить два главных условия.

По словам депутата, речь идет о погашении всех штрафов, которые были присуждены компании российскими судами к данному моменту, и модернизации ее CDN-инфраструктуры в стране. После замедления работы YouTube в России начал «медленно умирать» и уже потерял около трети трафика, констатировал Горелкин.

За последние три года, как сообщали в Роскомнадзоре, компании Google были выписаны штрафы на общую сумму свыше 25 млрд рублей, а с 2021 года — более 34,5 млрд рублей. Причиной взысканий становились различные нарушения, в основном связанные с блокировкой более 200 каналов отечественных СМИ и общественных деятелей без постановлений суда. В результате 17 российских телеканалов подали коллективный иск к YouTube, сумма их требований составила 1,8 дуодециллиона рублей.

По словам Горелкина, замедление работы YouTube создало преференции для развития российских видеоплатформ и стало для них «своеобразным подарком», поскольку они смогли «конкурировать не только между собой, но и бросить вызов американскому монополисту».

В ноябре 2024 года глава «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным пожаловался на проблемы из-за замедления работы YouTube, и глава государства пообещал вникнуть в этот вопрос.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии подтверждал, что Путин действительно намерен «посмотреть» на эту проблему. При этом представитель Кремля подчеркнул, что неполадки в работе YouTube не являются для россиян приоритетным вопросом.

В декабре в ходе прямой линии Путин заявил, что проблемы с работой YouTube в России возникли по вине его владельца — американской компании Google — и связаны в том числе с западными ограничениями, введенными после начала специальной военной операции.

«Google, когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал свои юрлица-дочки, сервисы, которые надо обслуживать <…>. После того как на Западе стали вводить ограничения, Google сократил финансирование, сократил сюда поставки соответствующей техники и таким образом, создал сам себе проблемы», — пояснял глава государства.

Он подчеркнул, что Google и YouTube обязаны соблюдать российское законодательство, а не «злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств». Путин также обвинил Google и YouTube в «жульничестве» по отношению к пользователям — подтасовке результатов поисковой выдачи в пропагандистских целях.