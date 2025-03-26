Продолжение атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на договоренности о 30-дневном прекращении огня, являются неприемлемыми. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Очень не хочется, чтобы наше лояльное отношение воспринималось как то, что можно продолжать атаки. Мы же выполняем свои обещания, а они почему-то нет. Это неприемлемая ситуация, когда перемирие используют для продолжения огня», — сказала парламентарий.

При этом Журова предположила, что со стороны США и мирового сообщества последует негативная реакция на действия ВСУ, поскольку позицию России, по ее мнению, в последнее время стали слышать чаще. Вместе с тем депутат предположила, что Киев будет убеждать Вашингтон, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры.

18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным.

Днем 19 марта оборонное ведомство сообщило, что российские военные во исполнение приказа президента сбили семь собственных беспилотников, которые уже были подняты в воздух и нацелены на объекты в Николаевской области. В тот же день состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом, в ходе которого украинский лидер принял предложение американского президента о взаимном прекращении ударов Москвы и Киева по энергетической инфраструктуре.

23-25 марта в Эр-Рияде делегация США провела отдельные переговоры с российской и украинской сторонами об этапах прекращения огня. По итогам переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев и Москва взяли на себя обязательство полностью отказаться от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Минобороны России сообщило 26 марта, что украинские войска атаковали объект ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» в Курской области с помощью беспилотника — он стал третьим атакованным за сутки объектом энергетики. До этого под удар попал объект ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» , а затем хранилище газа в районе мыса Тарканхут в Крыму.