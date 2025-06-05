Буферную зону безопасности на российско-украинской границе можно создать за несколько месяцев, но определить ее необходимую ширину можно будет только по поведению ВСУ, заявил «Ленте.ру» член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

«Это зависит от наших войск, от фортификаторов, от инженеров. Собственно, как будем работать, так и создадим. Плюс мы еще должны определиться по ширине этой буферной зоны, в зависимости от того, как будет себя вести противник. (…) Я думаю, месяц-другой успеем. Опыт есть создания», — сказал Колесник.

Ширина буферной зоны, по его оценке, должна быть такой, чтобы до российской территории не долетали немецкие ракеты Taurus, дальность действия которых составляет 2,5 тысячи километров. Кроме того, добавил депутат, в этой зоне безопасности необходимо установить противодронную защиту, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.

22 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать на границе с Украиной буферную зону для обеспечения безопасности. По его словам, российские вооруженные силы уже приступили к работе над этим. «Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — сообщил глава государства.

25 мая начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин сообщил, что российские военные после освобождения Курской области от ВСУ приступили к созданию зоны безопасности вдоль государственной границы.

Буферная зона на границе с Украиной «предусматривается подальше» от российских территорий, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Это зона, на которой не будет никого — ни противника, ни наших подразделений. Не будет вестись никаких работ, чего бы то ни было, для того, чтобы противник не мог совершать какие-то действия диверсионного характера. <…> И какая она будет, это зависит от того участка, через который эта зона проходит», — сказал он.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил мнение, что буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной должна охватить области, соседствующие с новыми регионами. По словам депутата, речь идет о частях Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

В Кремле на вопрос о том, какой глубины может быть буферная зона на границе с Украиной, порекомендовали обратиться в Минобороны. «Это касается хода боевых действий, военной специфики», — пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал видео, из которого следует, что буферная зона может занять практически всю территорию Украины — при условии, если Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас называл буферную зону единственным ответом на украинские атаки по России. По его словам, она должна быть настолько широкой, чтобы «исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем».