Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI назвал вбросом информацию Financial Times (FT) о том, что Россия и Украина возобновили переговоры о прекращении ударов по энергетическим объектам друг друга. По словам депутата, с Киевом переговоры «вести бесполезно».

«Я полагаю, что это очередной вражеский вброс. Вряд ли мы ведем с ними какие-то переговоры на этот счет, потому что с ними вести переговоры бесполезно. Только безоговорочная капитуляция с их стороны», — сказал Картаполов.

По данным Financial Times, осенью 2023 года Россия и Украина достигли негласного «молчаливого соглашения» о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Как пишет FT, в феврале и марте 2024 года Киев, несмотря на запреты Вашингтона, начал проводить массовые атаки дронов по российским промышленным объектам, утверждает издание. Москва сочла это нарушением неофициальных договоренностей и нанесла ответные удары, утверждается в статье.

Позднее стороны вновь начали вести предварительные переговоры по этому вопросу, но они были сорваны из-за вторжения ВСУ в Курскую область, сообщает FT. В российском МИДе тогда заявили, что «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего».

Сейчас, по информации FT, Украина и Россия возобновили переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, они проходят при участии Катара. По словам одного из источников издания, Москва и Киев в последние недели уже снизили число атак на энергоинфраструктуру друг друга в рамках договоренностей спецслужб двух стран.

При этом в Киеве, пишет FT, сомневаются, что Москва одобрит это соглашение, пока украинские войска находятся в Курской области. Поэтому Украина, как утверждается в статье, планирует продолжать наносить удары по энергетическим и военным объектам, чтобы вынудить Россию к переговорам. Такую позицию FT объясняет тем, что у Киева «не так много рычагов, чтобы [заставить русских] вести переговоры».

В июне президент России Владимир Путин озвучил условия для начала переговоров об урегулировании военного конфликта, среди них — полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Власти Украины эти условия назвали ультимативными.