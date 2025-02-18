Россия, США и Украина должны принять участие в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

При этом депутат не исключила, что на каком-то этапе к переговорному процессу придется подключать и Европу.

«Украина слушает Америку. Кстати, возможно, они переметнутся еще, когда примут, что поддержки от [президента США Дональда] Трампа нет. Украина тут же переметнется. Тогда, возможно, придется и Европу подключать каким-то образом. Но это не факт, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский всегда смотрел на Америку. Поэтому там должны быть Россия, США и Украина», — сказала Журова.

Днем 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Это была первая официальная двусторонняя встреча на высоком уровне с начала военной операции на Украине. Местом проведения переговоров стал один из дворцов королевской семьи «Дирия» в комплексе Альбасатин.

С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что российско-американские переговоры прошли «неплохо». Делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», добавил он. На вопрос о том, сближаются ли Россия и США, Ушаков ответил, что пока «трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. В ближайшее время будет назначена встреча заместителей министров иностранных дел для устранения барьеров в работе посольств.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что на переговорах делегаций был сделан важный шаг вперед. Стороны договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражающих факторов» в двусторонних отношениях, а также сформировать переговорные группы для начала работы по поиску путей скорейшего прекращения конфликта в Украине.