В руках у российских военных, возвращенных из украинского плена в рамках обмена «1000 на 1000», были флаги Российской империи, потому что под ними в том числе воюют добровольческие отряды. Такое объяснение RTVI дал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Его коллега по комитету Виктор Заварзин призвал не бояться слова «империя».

«Флаги Российской империи — есть добровольческие отряды, которые воюют в том числе и под такими имперскими флагами», — сказал Соболев.

Заварзин в беседе с RTVI высказал мнение, что военные, развернувшие имперские флаги наравне с современным российским триколором и флагом СССР, были охвачены чувством патриотизма, тем более что это был «торжественный момент».

«Просто они из таких патриотических побуждений действовали, о России, о ее могуществе, о ее истоках, я так полагаю, о российской истории», — рассудил депутат.

Он также полагает, что имперские флаги ассоциируются с военными победами, поэтому использовать их в современности — нормально.

«Слова “империя” не надо бояться, Российская империя в свое время на весь мир действовала. <…> Были разные полосы: и черные, и белые, но Российская империя всегда показывала всему миру, что она империя. Российская империя связана именно с нашими победами. Поэтому это все нормально», — заключил Заварзин.

25 мая Минобороны России отчиталось о завершении обмена пленными с Украиной по формуле 1000 на 1000 человек. Стороны договорились об этом в ходе первых с 2022 года прямых переговоров делегаций в Стамбуле 16 мая.

Обмен прошел в три этапа начиная с 23 мая, когда Россия вернула с подконтрольных ВСУ территорий 270 своих военнослужащих и 120 гражданских лиц. Пресс-служба Минобороны и ТАСС тогда распространили фото и видео освобожденных бойцов с флагами России, СССР и двумя флагами Российской империи — времен Александра II и Первой мировой войны.

В ходе второго этапа 24 мая в Россию из украинского плена вернулись 307 военных, в ходе финального третьего — еще 303 бойца. Таким образом, всего были возвращены 880 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, сообщил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Виктор Соболев в комментарии RTVI счел позитивным сигналом то, что «у Украины не оказалось 1000 российских военнопленных».