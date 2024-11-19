Необходимость изменений в российскую ядерную доктрину обусловлена защитой интересов страны в новых условиях. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».

«Обновленная ядерная доктрина говорит о позиции России в новых современных условиях. Естественно, мы готовы участвовать в любых переговорах на всех континентах, что бы где ни происходило. Но мы должны защищать свои интересы и свою безопасность», — сказал он.

Ранее Чепа также назвал ошибкой разрешения президента США Джо Байдена на нанесение ударов вглубь России украинскими вооруженными силами.

«Это глубокая ошибка. Байден сделал это от безысходности на фоне результатов прошедших выборов. Он тем самым пытается переключить внимание всего мира на создание новой проблемы, чтобы впоследствии поставить в непростое положение и администрацию [Дональда] Трампа, который заявлял о неком своем видении решения этой проблемы», — сказал депутат.

По его словам, это решение не только создаст сложности и потери для Украины, но также послужит почвой для дополнительных внутренних конфронтаций в США.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания. В соответствии с положениями документа, агрессия против России со стороны любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Агрессия со стороны неядерного государства при поддержку государства с ядерным потенциалом будет расцениваться как их совместное нападение.

Среди условий для применения Россией ядерного оружия перечислены:

— поступление достоверной информации о старте баллистических ракет в направлении России или ее союзников;

— применение оружия массового поражения по территории России или по российским объектам за пределами страны;

— воздействие на критически важные объекты, чей вывод из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

— агрессия с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу суверенитету страны или ее территориальной целостности;

— поступление достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими границы России.

В конце октября глава государства провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания и назвал ядерную триаду «надежным гарантом суверенитета и безопасности» для страны.

Президент также заявил, что российская сторона не планирует вступать в новую гонку вооружений, однако стремится к тому, чтобы «поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности».