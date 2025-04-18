На переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом могла идти речь об установлении буферной зоны в приграничье Украины, откуда ВСУ ведет обстрелы и удары беспилотниками по Белгородской, Курской и Брянской областям. Такое мнение высказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат дал комментарий в связи с заявлением Уиткоффа газете The Wall Street Journal (WSJ), что Путин в ходе обсуждения конфликта с Украиной был сфокусирован на вопросе территорий. По словам спецпосланника в пересказе издания, «Россия может получить некоторые регионы, но не все».

«Мы много говорим о буферной зоне, потому что есть постоянные атаки со стороны ВСУ по гражданским целям приграничных регионов России. Я думаю, что, скорее всего, речь шла об этом», — предположил Чепа.

В материале WSJ говорилось, что переговоры между США и Россией по урегулированию на Украине сосредоточены вокруг пяти территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

Уиткофф утверждает, что эти территории являются ключом к разрешению конфликта и центральной темой в сделке по Украине, которую он обсуждает с Кремлем от имени Трампа, указывает газета. В разговоре с ней посланник американского президента допустил, что Украину могут «не так уж заботить» регионы, чье население в основном говорит на русском языке.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Уиткофф также назвал вопрос этих пяти регионов центральным, но добавил, что разрешение конфликта этим не ограничивается.

«Есть еще протоколы безопасности, есть пятая статья [договора] НАТО [о коллективной безопасности], есть множество связанных с этим деталей. Это сложная ситуация, в основании которой находятся действительно проблемные события, произошедшие между двумя странами», — пояснил он.

Путин и Уиткофф встретились в Санкт-Петербурге 11 апреля. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, помимо Украины стороны затронули другие темы политического и экономического характера. В тот же день Reuters сообщил со ссылкой на двух американских чиновников и пять источников, что Уиткофф в марте сказал Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня лежит через признание за Россией «права владения» четырьмя новыми регионами — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.