Западные страны не обладают техническими возможностями для того, чтобы отразить удар баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом заявил «Инфо 24» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Депутат напомнил о словах президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил Западу провести «дуэль» между западными средствами ПВО и «Орешником».

«Я уверен, что Запад не примет этот вызов. Потому что они не сумеют защитить тот объект, который будет выбран в качестве цели. Они на это не способны. Их средства ПВО и ПРО не смогут отразить удар «Орешника», на Западе это прекрасно понимают, поэтому никогда не примут этот вызов», — считает Соболев.

Он отметил, что скорость «Орешника» составляет 10 махов, и выразил уверенность, что у стран Запада «нет таких противоракет», которые могут остановить ракету российского производства.

«Мы видим, что Запад упорно накачивает Украину вооружением и продолжит накачивать. Не случайно Владимир Путин вчера сказал, что давайте мы тогда устроим дуэль 21 века. Вы сами укажете нам цель, огородите ее всеми системами противовоздушной и противоракетной обороны, а мы нанесем удар «Орешником» и посмотрим, чем все закончится. Сумеют остановить ваши средства наш «Орешник» или нет», — отметил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал российские власти «отморозками» после предложения провести «высокотехнологичную дуэль» с ударом ракетой «Орешник» по объектам на территории Киева.

«К сожалению, у него [Зеленского] не получается в последнее время сдерживаться, по всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться, отсюда такое хамство. <…> Нервы не выдерживают», — сказал он.

Сам Владимир Путин уточнил, что не призывает к проведению подобной дуэли, а обращается к западным экспертам, выражающим сомнение в эффективности ракеты.