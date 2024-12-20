Для человечества был бы полезен полный отказ от ядерного оружия, по крайней мере, в пользу подобных “Орешнику” ракет, однако в ближайшей перспективе это невозможно. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, на текущий момент поиск такой альтернативы — предмет договора между Россией и Западом.

«Пока, мне кажется, возможностей для этого нет, а “Орешник” не станет полноценной альтернативой. Когда-нибудь — возможно, но не сегодня», — считает парламентарий.

Колесник отметил, что «Орешник» может стать орудием сдерживания, но это не альтернатива ядерному оружию.

«У ядерного оружия много поражающих факторов, включая заражение местности. У “Орешника”, разумеется, такого нет», — заключил депутат.

Путин впервые сообщил о наличии у России новейшей системы «Орешник» 21 ноября. По его словам, баллистической ракету испытали в боевых условиях, ударив в украинском Днепре по одному из крупнейших промышленных комплексов по производству ракетной техники и другого вооружения.

На следующий день президент поручил начать серийное производство «Орешника». По его словам, в мире нет аналогов новейшим российским ракетам и средств их перехвата. В конце ноября Путин допустил возможность удара «Орешником» по украинским военным объектам, предприятиям оборонной промышленности и «центрам принятия решений» в Киеве.

В начале декабря Путин согласился разместить «Орешник» в Беларуси по просьбе президента республики Александра Лукашенко. По словам российского лидера, это будет возможно во второй половине 2025 года. Возможные цели поражения «Орешником» будет определять Минск, но система будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения России.