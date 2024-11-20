Россия может столкнуться с некоторыми негативными последствиями в случае заморозки конфликта на Украине. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, в настоящий момент российская сторона наблюдает «настрой отдельных стран НАТО» на то, чтобы достигнуть эскалации конфликта.

«Заморозка конфликта рискует вылиться в еще большие негативные последствия для нашей страны. Время так называемой «заморозки» будет использовано Киевом и его западными кураторами для того, чтобы перевооружить неонацисткий режим, который с новыми силами и средствами через определенное время ринется вперед», — пояснил Белик.

Депутат также выразил уверенность в том, что соглашению о временной приостановке огня нельзя будет доверять.

«Минские соглашения, соглашения в Стамбуле продемонстрировали нам, что верить Западу нельзя. Любая заморозка сегодня может стать витком эскалации завтра. Вопрос урегулирования конфликта должен решаться с учетом интересов безопасности России», — сказал Белик.

Он также обратил внимание на то, что украинская сторона оказалась в «не самой лучше ситуации» на фоне продвижения российских войск на фронте.

«Заморозка конфликта даст Украине передышку для восстановления с легкой руки Запада военного и военно-промышленного потенциала, чего нам никак нельзя допустить», — заключил депутат.

Ранее агентство Reuters написало со ссылкой на действующих и бывших российских чиновников, что президент России Владимир Путин готов к обсуждению возможного прекращения огня на Украине с президентом США Дональдом Трампом. В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российской стороне «не подойдет» какой-то вариант заморозки.