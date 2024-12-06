В Госдуме находится законопроект о возможности перевода ЕГЭ в добровольный режим. Об этом сообщил «Ленте.ру» первый зампред парламентского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Документ предлагает выпускникам выбирать между ЕГЭ и классическим экзаменом.

«Мне кажется, что если речь идет о подготовке инженеров и так далее, то стоило бы параллельно [с изменением порядка поступления в вузы] подумать об изменении отношения к ЕГЭ», — сказал депутат.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в начале декабря заявил, что Единый государственный экзамен нанес России «травму», которая не заживет еще минимум 20 лет. Он также раскритиковал Болонскую систему образования, назвав ее худшим решением, которое можно было придумать для России.

В июне депутаты разных фракций внесли в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ и замене его на государственную итоговую аттестацию. Осенью он был отклонен. Профильный думский комитет по просвещению отметил своем заключении, что установленный порядок проведения ЕГЭ «гарантирует единые подходы к определению уровня освоения образовательных программ».

Российские вузы были исключены из Болонского процесса в июне 2022 года. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе надо относиться как «к прожитому этапу», и заявил, что Россия создаст собственную модель высшего образования.