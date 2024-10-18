Кандидат в президенты США Дональд Трамп прав в том, что украинский лидер Владимир Зеленский мог предотвратить разжигание конфликта на Украине, заявила «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Конечно, он прав в том, что когда можно было предотвратить разжигание, когда еще это было возможно и были переговоры. Мы же понимаем, почему они не состоялись. Даже где-то умышленно, специально было сделано так, чтобы они пошли не в том русле», — считает парламентарий.

По словам Журовой, любое столкновение заканчивается столом переговоров, за которым стороны договариваются. «Так вот, на этом этапе все было сделано для того, чтобы этого не случилось», — заключила она.

Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что за начало военного конфликта на Украине несет ответственность ее президент Владимир Зеленский.

«Это не значит, что я не хочу ему помочь, потому что мне очень жаль этих людей. Но он никогда не должен был позволить этой войне начаться… Украина уже не та, что была раньше», — пояснил Трамп.

Украинского лидера он назвал «лучшим продавцом», которого когда-либо видел. По словам Трампа, Вашингтон тратит на поддержку Киева огромные суммы.

26 сентября на предвыборном митинге в Северной Каролине кандидат в президенты заявил, что после почти трех лет российской военной операции «Украины больше нет». Он считает, что Киеву следовало согласиться на уступки Москве еще за несколько месяцев до начала боевых действий, потому что «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

По оценке Трампа, на восстановление Украины после окончания конфликта уйдет сотни лет, а денег не будет хватать, «даже если весь мир объединится». Также республиканец обвинил власти Украины в том, что из-за нехватки личного состава ВСУ они якобы используют на фронте «маленьких детей и стариков».