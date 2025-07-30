Лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов не согласился с жалобой главы «Сбера» Германа Грефа на «бездоходную» ипотеку, раскритиковал «банковское лобби» и призвал ввести стройсберкассы и социальную аренду жилья, передает корреспондент RTVI.

«Глава “Сбера” Греф пожаловался президенту на “бездоходную” ипотеку. Это какая ипотека бездоходная? Рыночная, которая из-за политики ЦБ выдается, как потребкредиты, по ставкам 25-30%? Хотя за рубежом ипотечные ставки в среднем 3-7%. Или льготная, за которую бюджет выплатил банкам в прошлом году 1,2 трлн, а в этом будут все 2 трлн?» — заявил RTVI Миронов.

Депутат призвал «отодвинуть несчастные банки от кормушки решения жилищного вопроса» и «не упираться в одну ипотеку», а искать ей альтернативы. Сам он привел в пример два таких варианта — создание строительных сберегательных касс и запуск программы социальной аренды жилья.

Стройсберкассы, по словам Миронова, могли бы выдавать «жилищные ссуды минимум в 2,5 раза дешевле ипотеки». Жилье под социальную аренду государство «без участия банков, у застройщиков по выгодным ценам выкупает и передает <…> молодым, многодетным, малоимущим семьям» на льготных условиях, пояснил парламентарий.

Но внедрению альтернативных вариантов взамен ипотеки препятствует «банковское лобби», которое не хочет лишиться возможности «грабить граждан через дорогие кредиты», считает Миронов. Он напомнил, что чистая прибыль «Сбербанка» за полгода достигла почти 860 млрд рублей, а в 2024 году российские банки в целом заработали рекордные 3,8 трлн рублей.

«Именно банковское лобби препятствует развитию этих альтернатив ипотеке, которые годами предлагает “Справедливая Россия”. Ведь сколько ни жалься, а грабить граждан через дорогие кредиты, через уже практически пожизненную ипотеку выгодно. <…> Уж кому-кому, а точно не жирующим банкирам вести разговоры в пользу бедных», — заявил лидер СРЗП.

Накануне Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о существовании в России проблем с ипотечными кредитами из-за жесткого регулирования и высоких процентных ставок. По его словам, «ипотека для банков сегодня даже по льготным программам является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью». При этом, сказал он, «банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не падало строительство жилья».

Депутаты Госдумы во главе с Мироновым несколько раз вносили в нижнюю палату парламента законопроекты о развитии стройсберкасс, однако правительство считало, что заявленные ими цели могут быть достигнуты за счет уже действующих гражданско-правовых институтов. Также в кабмине указывали, что принятие закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета, а источники финансирования авторы не определили. Профильный комитет соглашался с этой позицией, и законопроекты не находили поддержки у большинства депутатов.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявлял RTVI, что некоторые застройщики незаконно взвинтили цены на квартиры, пользуясь непростой ситуацией, и призвал вводить промышленную ипотеку.

«Разогрев спроса на ипотеку, меры поддержки населения привели не к увеличению доступности ипотеки, а к увеличению доходов девелоперов и застройщиков. Они просто тупо подняли цены. <…> Люди больше квартир не получили — они просто их получили дороже. Вся та господдержка, 1,2 трлн рублей, которую в год выделяет правительство, перекочевала в карманы застройщиков», — возмущался депутат.

После сворачивания программы льготной ипотеки в России приобрела популярность покупка жилья у застройщиков в рассрочку: к 2025 году доля таких сделок достигла 30-40% рынка. Однако, как заявили опрошенные RTVI риелторы, многие такие покупатели начали избавляться от приобретенной недвижимости из-за неспособности внести второй, основной платеж. В ипотечных программах большинство банков, наоборот, значительно повысили первоначальный взнос, сделав такие кредиты еще менее доступными для населения.