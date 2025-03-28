Все российские финансовые институты, вероятно, уже в этом году смогут работать через SWIFT, от этого выиграет и Европа, и рядовые россияне. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Рассчитываю, что подключение Россельхозбанка к SWIFT в рамках возобновления Черноморской сделки произойдет уже в апреле. Рассчитываю, что благоразумие Запада сработает и предложение России в этом плане будет принято для того, чтобы между российскими и западными организациями начались нормальные взаиморасчеты», — заявил он.

Аксаков отметил, что это решение позитивно скажется не только на российских продавцах или покупателях, но и на российском бизнесе. По его мнению, это «помощь в том числе и западному бизнесу, который сохранил отношения с Россией»: «Используя этот канал, они смогут дешевле осуществлять финансовые взаиморасчеты с российскими партнерами».

«Важно начать процесс. Вот такой первый шаг предложили сделать нашим западным партнерам, в данном случае американцам. Но поскольку SWIFT — это не только Америка, а, прежде всего, Европа, поэтому, в принципе, это сигнал европейцам», — уточнил он.

Депутат добавил, что ЕС «от этого выиграет», так как многие европейские компании, по его словам, хотели бы работать с Россией и иметь «нормальный канал финансовых взаимоотношений». После того как Россельхозбанк вновь подключат к SWIFT, в Россию могут вернуться и платежные системы Visa и Mastercard, не исключил Аксаков. По его мнению, этот процесс будет только расширяться.

«Допускаю, что уже в течение года этот казус, который Запад устроил, будет снят, и в течение года все российские финансовые институты смогут работать через SWIFT. Для обычных покупателей это тоже будет в плюс, так как это удешевление услуг и товаров. Стоимость финансовых услуг перекладывается на стоимость товаров, которые покупают наши рядовые граждане, поэтому, естественно, это снижение цены товаров — продуктов и товаров промышленного производства, того, что поставляется нам», — сообщил парламентарий.

25 марта Украина, США и Россия представили итоги переговоров делегаций трех стран в Эр-Рияде. В Кремле отметили, что стороны договорились запретить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море, а также удары по российским и украинским объектам энергетической инфраструктуры.

Также США согласились содействовать России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. Москва отметила, что сделка по гражданским судам в Черном море начнет действовать только после того, как с некоторых российских банков, включая Россельхозбанк, снимут санкции, а также восстановят их доступ к SWIFT.