В предупреждениях США об угрозе терактов в России предположительно было мало подробностей. Такое мнение высказала в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила, что в подобной информации «должна быть какая-то конкретика», иначе «будет какая-то паника».

«Вопрос между паникой и достоверной информацией очень тонкий. Вообще всегда все торговые центры и места массового посещения людей находятся под особым прицелом, чтобы такой террористический акт совершить. Можно даже спонтанно сказать, а потом через какое-то количество времени это может случиться», — допустила депутат.

По данным источников газеты The Washington Post, более чем за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» власти США якобы предупредили российскую сторону о том, что потенциальной целью атаки может быть именно концертный зал. Издание отмечает «высокую степень конкретности» предупреждения.

The New York Times (NYT) писала со ссылкой на источники, что США получили «довольно конкретную информацию о подготовке терактов в Москве». Однако, по данным газеты, американские чиновники поделились только необходимыми сведениями, опасаясь, что российские власти могут «узнать об их источниках или методах разведки».

При этом собеседники издания отметили, что даже при наличии конкретной информации сорвать международные террористические заговоры сложно.

Источники Reuters утверждают, что незадолго до атаки на «Крокус Сити Холл» Иран также предупредил Россию о возможности крупной «террористической операции». При этом конкретных подробностей о времени и цели атаки в предоставленной Тегераном информации не было, добавили собеседники агентства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю «ничего об этом не известно».

Директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин после теракта заявили, что информация США о готовящейся атаке носила общий характер.