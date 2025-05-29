Передача Германией Украине ракет Taurus дальнего действия может привести к обострению военного конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, такие действия будут расценены как прямая агрессия, что вынудит Россию принять ответные меры.

«Такой риск есть. Шаг за шагом страны блока НАТО приближаются к третьей мировой войне. Ведь ракеты Taurus, о которых сейчас говорит Германия, будут достигать Москвы, других наших территорий, что совершенно недопустимо», — отметил парламентарий.

Швыткин заявил, что Россия расценит применение немецких ракет по своей территории как агрессию со стороны Германии. Он призвал власти ФРГ учитывать исторический опыт Второй мировой войны при принятии решений о поставках оружия Украине.

«Надо вспомнить, чем для немцев закончилась ситуация с нанесением ударов по России в прошлый раз, в 1945 году», — заключил депутат.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая на Европейском форуме сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения на дальние удары западным оружием по российской территории. Таким образом, по его словам, «больше не существует никаких ограничений» по дальности действия оружия, поставляемого Киеву ключевыми западными союзниками.

На следующий день Мерц пояснил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставленного Украине, было принято несколько месяцев назад.

«Я вчера в Берлине описал то, что происходит несколько месяцев, а именно, что Украина может применять оружие, которое ей поставляют, за пределами своих границ против военных объектов на территории России», — сказал канцлер ФРГ.

При этом он не уточнил, означает ли снятие ограничений готовность Берлина передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

В тот же день замглавреда немецкого таблоида BILD Пауль Ронцхаймер со ссылкой на немецкие и украинские правительственные источники написал в соцсети Х, что Германия не принимала решение о поставке Украине крылатых ракет Taurus.