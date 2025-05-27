Германия не принимала решение о поставке Украине крылатых ракет Taurus, утверждает замглавреда немецкого таблоида BILD Пауль Ронцхаймер со ссылкой на немецкие и украинские правительственные источники. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

По утверждению журналиста, тема поставок ракет Taurus не будет обсуждаться во время официального визита украинского президента Владимира Зеленского в Берлин, который должен пройти в среду, 28 мая.

Кроме того, Ронцхаймер подверг сомнению недавнее заявление немецкого канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина «теперь» может наносить удары западным дальнобойным оружием по военным объектам на территории России.

«На сегодняшний день нет немецкого оружия с ограничением по дальности, которое используется Украиной или может применяться только по определенным целям. Это означает, что впечатление, которое Мерц произвел вчера („Может быть использовано СЕЙЧАС“), ошибочно», — написал журналист.

27 мая Мерц объяснил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставленного Украине, было принято несколько месяцев назад.

«Я вчера в Берлине описал то, что происходит несколько месяцев, а именно, что Украина может применять оружие, которое ей поставляют, за пределами своих границ против военных объектов на территории России», — сказал канцлер ФРГ.

При этом он не уточнил, означает ли снятие ограничений готовность Берлина передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

26 мая Мерц указывал, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения на дальние удары западным оружием по российской территории. Таким образом, по его словам, «больше не существует никаких ограничений» по дальности действия оружия, поставляемого Киеву ключевыми западными союзниками.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное решение некоторых европейских стран снять ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине, идет вразрез с «устремлениями на выход к политическому урегулированию» российско-украинского конфликта.

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов, в свою очередь, отметил в беседе с «Лентой.ру», что в случае, если западные страны действительно начнут поставлять Украине дальнобойное оружие, то конфликт Москвы и Киева выйдет на новый уровень, а переговорный процесс будет значительно осложнен.