Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине в среду, 28 мая, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами украинского лидера.

По словам собеседника агентства, главы двух стран планируют обсудить как дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Германии, так и более широкие усилия по обеспечению прекращения огня.

О том, что президент Украины должен посетить Берлин 28 мая, также сообщает Spiegel online. Как пишет портал, Мерц желает лично обсудить с Зеленским не только военную поддержку, но и возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Россией и Украиной, а также планы по введению новых санкций ЕС в отношении Москвы.

«Новое правительство ФРГ больше не желает публично говорить о пакетах поставок оружия так существенно, как раньше. Однако за кулисами обсуждается, например, как Германия может поддержать украинскую оборонную промышленность в производстве дальнобойного оружия», — пишет Spiegel online.

26 мая Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения на дальние удары западным оружием по российской территории.

«Мы сделаем все возможное, чтобы и дальше поддерживать Украину. Это также означает, что больше нет никаких ограничений по дальнобойности поставляемого нами оружия. Теперь Украина может защитить себя, атакуя военные позиции в России», — написал канцлер ФРГ в соцсети X.

Экс-президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS по территории России в ноябре 2024 года. Вслед за Вашингтоном Великобритания и Франция сняли ограничения для своих ракет Storm Shadow и SCALP.