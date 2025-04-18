В городе Канск Красноярского края на два месяца арестовали 40-летнего отца троих детей, убитых 14 апреля собственной матерью. Мужчину обвиняют в истязании четвертого ребенка (ч. 2 ст. 117 УК).

Как отмечает Следственный комитет (СК), обвиняемый частично признал свою вину в истязании своего семилетнего сына. Мужчина пробудет под арестом до 16 июня.

По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года арестованный, используя противоправные методы воспитания, систематически избивал своего семилетнего сына. В трехлетнем возрасте у мальчика был сломан нос, в 2024 году он неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

18 апреля СК сообщил о задержании мужчины. Следствие ходатайствовало об избрании ему ареста, предполагая, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и потерпевшего, а также способен совершить иные преступления.

Мальчик временно помещен в социальное учреждение, ему оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В разговоре с NGS24.RU уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова отметила, что несовершеннолетнего передадут в семью.

«У него есть любящие родственники. Мальчик не останется в учреждении государственном, это точно, что я могу сейчас сказать», — подчеркнула Мирошникова.

Убийство троих детей

Факты систематического истязания отцом ребенка были установлены в ходе расследования уголовного дела об убийстве троих детей их матерью. По версии следствия, 14 апреля 29-летняя жительница Канска убила четырехлетнюю дочь и двух сыновей в возрасте восьми лет и семи месяцев. Четвертый ребенок не пострадал. По одним данным, он находился в школе, а когда вернулся, стал свидетелем последствий расправы. По другим данным, мальчик был в доме, но не видел самого убийства.

Как утверждает СК, на допросе женщина рассказала, что дочь задушила, а сыновьям нанесла удары топором. Убить четвертого ребенка у нее «не хватило сил», сообщили ТАСС в правоохранительных органах со ссылкой на данные предварительного допроса обвиняемой.

С октября 2024 года вся семья состояла на профилактическом учете. Отец детей привлекался к административной ответственности за избиение семилетнего сына.

Мужчина рассказывал, что его супруга в последнее время часто уходила из дома и жаловалась на усталость. При этом, как утверждает отец, она обращалась с детьми хорошо, ругала только за проступки и никогда не выказывала желания их убить. Вечером накануне трагедии женщина попросила у мужа прощения, «не объяснив, за что».