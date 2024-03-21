В Красноярском крае в этом году закроют несколько колоний, поскольку на фоне военных действий на Украине произошло сокращение числа осужденных. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил региональный уполномоченный по правам человека Марк Денисов.

Выступая на сессии краевого законодательного собрания, он назвал «тревожной тенденцией» тот факт, что «разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии».

«Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске», — сказал Денисов (цитата по «Коммерсанту»).

По его словам, закрытие колоний нецелесообразно, потому что «все вернется на круги своя, поскольку социальная структура общества не изменилась».

«Через 5 лет будем иметь перелимит нарушений прав осужденных и мучительно, втридорога разворачивать новые пенитенциарные учреждения», — сказал Денисов (цитата по «Проспекту мира»).

Как отмечает «Ъ», в поселке Громадск Уярского района находится исправительная колония (ИК) №16, где содержатся мужчины, ранее уже отбывавшие наказание в виде лишения свободы. В селе Арейское Емельяновского района находится мужская ИК-7 для впервые осужденных.

Госдума 19 марта приняла в третьем — окончательном — чтении закон об изменении реального наказания на условный срок для лиц, совершивших уголовное преступление и заключивших контракт с Вооруженными силами России в период военной операции на Украине.

Сообщения о вербовке заключенных для участия в боевых действиях на Украине стали появляться в России еще с лета 2022 года. Известно, что этим занимался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, о чем, в частности, в декабре 2022 года сообщал оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале 2024 года в колонии на Ямале. Навальный говорил, что Пригожин приезжал в его колонию и, давая «пять минут на раздумья», обещал, что «через полгода каждому выпишет помилование».

В январе 2023 года глава «вагнеровцев» сообщил о снятии судимости с первой группы экс-заключенных, которая участвовала в боях на Украине. Президент России Владимир Путин в июне 2023 года подтвердил, что подписывает указы о помиловании осужденных, которые отправляются в зону вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что участвующие в боях на Украине осужденные «искупают кровью» свою вину. Так он в октябре ответил на вопрос о помиловании Владислава Канюса, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой.

Правозащитница Алена Попова* в августе 2023 года писала в своем телеграм-канале, что убийце Пехтелевой списали долги по кредиту. Она утверждала, что так же происходит со всеми бывшими заключенными из штурмового отряда «Шторм-Z». В сентябре Попова* рассказывала, что Канюс находится «именно на свободе», «постит фотографии с похода на шашлыки, радуется жизни».

Декабрьский опрос исследовательской группы Russian Field показал, что большинство россиян не поддерживают помилование участников вооруженных действий на Украине, ранее осужденных за тяжкие преступления.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов