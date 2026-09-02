Президент России Владимир Путин не планировал встречаться с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя информацию о том, что Путин якобы не захотел встречаться с представителем США.

«Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества», — сказал Ушаков.

Он добавил, что разговор носил «строго официальный» характер.

Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа и в тот же день вернулся в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день сообщил, что контакты с Рэтклиффом состоялись по линии спецслужб, а Путину было доложено о проведенных встречах.

В комментарии RTVI Песков сообщил, что сам глава государства с Рэтклиффом не встречался.

Издание Axios писало, что глава ЦРУ поговорил с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Нарышкин подтвердил встречу с Рэтклиффом.

Источники издания также рассказали, что американский гость якобы предложил провести трехстороннюю встречу между Путиным, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже в телеграм-каналах появилась информация, что Путин готов был встретиться с главой американской разведки, но якобы отказался от этого, узнав, что Рэтклифф приехал с призывом к скорейшему завершению конфликта на Украине.

Сам Путин сообщил 1 сентября, что контакты между представителями спецслужб поддерживаются постоянно. Отвечая на вопрос о необходимости нового ракурса переговоров или расширения посредников со стороны США, президент отметил, что для Москвы важно, чтобы переговоры были наполнены конкретным содержанием.

Путин отметил, что сейчас переговорный процесс по Украине «в известной степени заморожен», но Россия не против, чтобы кто-то внес в него позитив. Путин добавил, что Москве «абсолютно комфортно» работать со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые пользуются доверием как Трампа, так и российской стороны.