Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «привычным» обвинение Москвы в причастности к отравлению жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, пишет ТАСС. По словам Пескова, Украина «во всем обвиняет Россию».

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение», — сказал представитель Кремля.

Ранее представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что не исключает причастность России к отравлению Марианны Будановой. «Расследование покажет, но это главная гипотеза», — подчеркнул Юсов. РИА Новости указывает, что объяснений такому заявлению представитель ГУР не дал.

Отравление Будановой

Об отравлении жены начальника ГУР Украины Марианны Будановой тяжелыми металлами украинские СМИ сообщили 28 ноября. «Бабель» со ссылкой на собеседника в разведке писал, что это может быть целенаправленной попыткой. Источник издания утверждал, что Буданову отравили веществами, которые «никак не используются в быту и военном деле».

«Страна.ua» писала, что супругу начальника ГУР, скорее всего, отравили через еду. Источник «РБК-Украина», в свою очередь, сообщал, что пока неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно». Позднее бывший руководитель украинской СВР Валерий Кондратюк заявил, что Буданова была отравлена мышьяком и ртутью. По его словам, сейчас нет данных об угрозе жизни женщины.

В разговоре с порталом The War Zone Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время ситуация вокруг его супруги «хорошая». «Мы ждем результатов обследования», — подчеркнул он. При этом о том, как по его мнению могло произойти отравление, Буданов говорить не стал.

Помимо Марианны Будановой, отравление тяжелыми металлами получили также несколько сотрудников ГУР Украины. По словам источника «Украинской правды», признаки интоксикации у женщины проявилось быстрее из-за ее «маленького веса». Правоохранительные органы расследуют «попытку убийства» Будановой, указывал «Бабель».