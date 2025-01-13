В Кремле не могут прокомментировать идею президента Украины Владимира Зеленского, который предложил обменять «пленных солдат КНДР» на украинских военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Никак не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто и что предлагал», — заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной продвигается «нелегко».

«Но для нас важна жизнь каждого нашего военного в плену, поэтому работу будет продолжена», — пояснил он.

Владимир Зеленский выдвинул идею об обмене захваченных в плен солдат КНДР на украинцев в социальной сети X (ранее Twitter).

«Для тех северокорейских солдат, которые не желают возвращаться, могут быть другие варианты», — написал он.

Украинский президент также опубликовал видеозапись допроса двух мужчин азиатской внешности, один из которых заявил о желании остаться жить на Украине, а второй утвердительно кивнул после вопроса о возвращении в КНДР.

О том, что военнослужащие КНДР были переброшены в Россию с целью участия в специальной военной операции, ранее заявляли власти Украины и Южной Кореи со ссылкой на спутниковые снимки. Россия и КНДР не подтверждали эти сообщения.

В декабре военный корреспондент Владимир Романов сообщил о том, что северокорейский спецназ якобы принимал участие в бою Плехово в Суджанском районе Курской области 6 декабря.

Также в конце 2024 года на портале правовой информации был опубликован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, включающий 23 статьи. В соответствии с текстом документа, который касается совместной безопасности, обороноспособности, экономического развития, противодействия санкция и сотрудничества в космосе, договор действует бессрочно.