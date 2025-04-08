В Кремле посоветовали обратиться в Минобороны с вопросом о якобы присутствии украинских военных в Белгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это касается уже непосредственно деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему министерству обороны. По реальному положению на поле боя мы не даем информации», — сказал Песков.

Накануне, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что ВСУ присутствуют в Белгородской области.

«Отдельно докладывал сегодня главком [ВСУ] Александр Сырский: фронт, наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области», — сказал Зеленский. По его словам, ВСУ якобы «продолжают вести активные действия в приграничных районах» России. Целью операции Зеленский назвал «защиту украинских общин» в Сумской и Харьковской областях.

18 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку «вклинения подразделений» в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В ведомстве заявили, что все атаки были отражены, пересечения госграницы России не допущено.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в тот же день заявил, что украинские военные активно обстреливают приграничный Краснояружский район. В конце марта глава региона сообщил об эвакуации жителей из этого района. 25 марта он сказал, что ситуация в Краснояружском районе остается напряженной, но ВСУ там нет.