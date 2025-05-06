Инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Великой Победы остается в силе, но на любые попытки наносить удары по российским позициям или объектам будет дан адекватный ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии в праздничные дни актуальна и соответствующие указания даны Верховным главнокомандующим», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям и объектам, то сразу же будет даваться адекватный ответ.

Представитель Кремля также напомнил об активизации ВСУ с применением дронов против населенных пунктов в глубине России, в том числе в московском регионе.

«Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры. Слава богу, создана эффективная система противодронной обороны, противовоздушной обороны, и здесь наши военные делают славную работу», — добавил Песков.

Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения российского коллеги, взамен потребовав прекращения огня минимум на 30 дней. Он также утверждал, что безопасность участникам московских торжеств 9 мая не гарантирована.

В ночь на 6 мая средства ПВО Минобороны России уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего — 32 дрона — сбили над Брянской областью. Также 19 беспилотников ликвидировали на подлете к Москве.