В Башкирии нет массовых протестов, речь идет об «отдельных проявлениях», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля не согласился с использованием формулировки «массовые беспорядки», комментируя протестные акции в башкирском Баймаке.

По мнению Пескова, употребление термина «массовые беспорядки» относительно ситуации в Башкирии не совсем точно «в юридическом плане».

«Я не согласился бы с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые, скорее, относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка исключительно», — заявил представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера также объяснил, почему не согласен с формулировкой о «массовых беспорядках».

«Здесь я в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие, ибо вопрос был именно так и сформулирован. В не юридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции», — сказал Песков.

В то же время он указал, что действия, которые «не были в установленном порядке согласованы», «попадают под определенные статьи». «Эти статьи применяются», — добавил Песков.

По факту протестов в башкирском Баймаке возбуждено уголовное дело по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Протесты в Башкирии

Беспорядки в башкирском Баймаке начались после приговора суда местному активисту Фаилю Алсынову*. 17 января местный суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК). В его речи о мигрантах, которые приезжают для добычи полезных ископаемых, нашли негативный подтекст, не соответствующий закону.

Алсынов выступал против разработок на шихане Куштау и участвовал в сходе против геологоразведочных работ в районе села Ишмурзино в Баймакском районе. 16 января Росфинмониторинг внес активиста в список экстремистов.

В день вынесения приговора Алсынову несколько тысяч местных жителей собрались у здания Баймакского районного суда в знак поддержки осужденного. После оглашения судебного решения произошли стычки гражданских лиц с силовиками. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, тогда как протестующие бросали в силовиков снежки. Несколько человек были задержаны.

19 января в центре Уфы прошел несогласованный митинг в поддержку Фаиля Алсынова. По разным оценкам, туда пришли от одной до двух тысяч человек.

Комментируя протесты, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не потерпит в регионе «экстремизм и попытки расшатывать ситуацию», а также признал, что часть вины за произошедшее лежит на менстных властях и на нем самом. «Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь, — сказал он.

*Включен в перечень экстремистов и террористов