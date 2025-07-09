В Кремле не могут подтвердить подлинность аудиозаписи, на которой президент США Дональд Трамп утверждает, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину «разбомбить» Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли, что республиканец в 2024 году делал такие угрозы.

Ранее CNN опубликовал аудиозапись выступления Трампа перед спонсорами его избирательной кампании в 2024 году. На ней, как утверждается, будущий президент США заявляет, что угрожал Путину «разбомбить Москву», если тот введет войска на Украину, а председателю КНР Си Цзиньпину — Пекин при вторжении на Тайвань.

Песков, комментируя публикацию этой аудиозаписи, заявил, что в Кремле не знают, «является ли это фейком или не является».

«Вы просите меня подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке, когда он якобы беседовал с некими донорами в 2024 году. Но как минимум это не совсем корректно. Я не могу это при всем желании или подтвердить, или опровергнуть. Речь идет о выступлении Трампа в 2024 году в Америке. Я работаю в России, слава Богу», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

По словам Пескова, «фейков сейчас очень много», зачастую их «гораздо больше, чем правдивой информации». Кремль всегда исходит из этого при анализе тех или иных новостей, добавил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, делал ли Трамп подобные угрозы в разговоре с Путиным, Песков ответил: «Здесь трудно сказать». Он уточнил, что российский лидер не проводил телефонных переговоров с нынешним главой Белого дома в период, когда тот не был президентом США.

«Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов», — сказал представитель Кремля, порекомендовав журналистам адресовать вопросы в Белый дом.

Среди прочего Песков заявил, что в Кремле «достаточно спокойно» отнеслись к ужесточению риторики Трампа в отношении Путина.

«У Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует», — отметил пресс-секретарь президента.

Он обратил внимание на слова американского президента о том, что урегулирование российско-украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал изначально.

«Это то, о чем мы говорили с самого начала — что решить в одну ночь не представляется возможным. Поэтому мы относимся к этому спокойно», — сказал Песков.

По его словам, Кремль рассчитывает на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по «выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость», несмотря на решение Вашингтона о возобновлении поставок вооружения Киеву. «Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений», — указал Песков.

Россия ожидает от Украины предложений по третьему раунду переговоров, добавил пресс-секретарь президента. «Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед, каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями», — подчеркнул он, отметив, что сторонам предстоит обсуждение меморандумов об урегулировании, которое «будет проходить не в течение одной ночи или одного дня».

Комментируя слова журналиста о том, что на фоне последних заявлений Трампа складывается впечатление о растущих разногласиях между Москвой и Вашингтоном, Песков заявил: «Здесь нет разногласий. Здесь есть желание решить проблему политико-дипломатическими средствами, и сделать это очень быстро, но сама сложность субстанции, сложность проблемы не позволяют это сделать моментально» (цитата по «Интерфаксу»).