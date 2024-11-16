В ночь на 16 ноября произошло обрушение на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, под завалами оказались два человека, одного удалось вывести на поверхность. СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Прокуратура, как пишет «Сибдепо», заявила, что к обрушению привело сильное землетрясение (5,4 балла). Надзорный орган проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Сейчас на предприятии АО «Евраз ЗСМК», которому принадлежит шахта, проводятся допросы должностных лиц. В СК уточнили, что обрушение произошло в 04:45 (00:45 мск). РИА Новости пишет, что в результате инцидента один человек, ему оказана медпомощь.

В МЧС России сообщили, что в шахте «Таштагольская» произошел повторный горный удар (его причина не называется), спасатели отходят на безопасное расстояние. В ведомстве добавили, что работы приостановлены, пострадавших нет.

«Сибдепо» уточняет, что в 2024 году на предприятии были две экстренные эвакуации шахтеров из-за сильных подземных толчков: 18 февраля и 24 июля (по 163 человека в каждом из случаев).

В марте произошло обрушение на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области, под землей остались 13 человек. В оперативных службах сообщали, что последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих на руднике находилось на глубине 147 м.

В том же месяце Благовещенский городской суд арестовал управляющего директора рудника Алексея Бирюкова по обвинению в нарушении требований безопасности (ст. 216 УК). По версии следствия, он знал, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения заполненного водой карьера, но не организовал мероприятий по осушению водоема, что привело к обвалу горных пород.

В апреле спасательная операция по поиску 13 горняков была прекращена из-за риска повторного обвала.