Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут проект постановления о частичной амнистии женщин, находящихся в исправительных учреждениях, сообщает РИА Новости. Парламентарии предлагают освободить от наказания впервые осужденных за преступления ненасильственного характера, исключением названы преступления, связанные с наркотиками и психотропными веществами.

В проекте также предлагает объявить амнистию в отношении женщин:

осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие наказания;

имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов;

беременных;

женщин старше 60 лет;

женщин-инвалидов I или II группы;

жен инвалидов боевых действий I или II группы;

вдов и матерей-одиночкей, чьи супруги или дети погибли при защите отечества;

осужденных за упомянутые преступления на срок до 5 лет и отбывшие не менее одной трети срока наказания;

осужденных на срок от 5 и до 10 лет и отбывшие не менее половины срока.

Агентство уточняет, что депутаты предложили уменьшить неотбытую часть наказания на одну треть осужденным на срок более пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности.

Кроме того, в проекте ЛДПР говорится об освобождении осужденных женщин, которые указаны в вышеназванных пунктах, от дополнительных видов наказаний.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что гуманизация системы наказаний является одной из принципиальных установок деятельности партии, которую заложил основатель партии Владимир Жириновский.

«Мы всегда выступали за смягчение уголовного законодательства в России и масштабные амнистии. Например, так было в честь 110-летия Госдумы и 75-летия Победы, когда ЛДПР предлагала амнистировать несовершеннолетних детей, женщин, инвалидов и стариков. И сейчас, в преддверии прекрасного женского праздника 8 Марта, фракция ЛДПР считает своевременным и справедливым решением — освободить женщин-заключенных, не совершавших тяжелых преступлений», — подчеркнул депутат.

Накануне ЛДПР внесла проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соавтор документа, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с RTVI отметил, что помилование предлагается распространить и на участников боевых действий.

Ранее свой проект амнистии в Госдуму внесли члены фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков рассказал RTVI, что «амнистия по грубым расчетам коснется 230 тыс. — 250 тыс. человек», процедуру помилования предлагается завершить в течение шести месяцев.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил RTVI, что никаких решений о проведении в 2025 году амнистии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не было. Последний раз заключенных освобождали в честь Победы в 2015 году.