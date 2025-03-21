В двух московских СИЗО протестировали средства интеллектуальной блокировки мобильной связи и добились «практически 100-процентного успеха». Об этом сообщил РИА Новости замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Щербаков.

Речь идет о СИЗО-1 («Матросская тишина») и СИЗО-2 («Бутырка»), где опробовали разные подходы, рассказал он. По его словам, сложность задачи в том, что нужно ограничить зону блокирования только территорией изолятора и не допускать ее расширения за пределы учреждения, в том числе на граждан.

«Такие средства интеллектуального блокирования есть, но они не дешевы. Именно они позволяют в текущее время добиться стопроцентного результата», — указал Щербаков.

В марте 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий региональным управлениям ФСИН требовать у операторов мобильной связи блокировку мобильных номеров, незаконно работающих в СИЗО и колониях. При этом ФСИН должна сама выявлять такие номера с помощью технических средств.

Как говорилось в пояснительной записке к закону, ежегодно у подозреваемых и осужденных изымают больше 5 тысяч мобильных телефонов, которые зачастую используются для совершения преступлений, в том числе мошенничества. Посредством мобильной связи также могут координировать действия находящихся на свободе членов преступных группировок и оказывать давление на свидетелей, отмечали авторы закона.

В июле 2022 года Минюст своим приказом улучшил условия содержания в СИЗО и колониях, в том числе расширил перечень вещей и предметов, которые разрешено иметь при себе, получать и покупать. Средства мобильной связи при этом остались в числе запрещенных, однако ими разрешили пользоваться в исправительных центрах тем, кого приговорили к принудительным работам.

«То есть они всегда смогут быть на связи с родными и близкими, что, безусловно, положительно скажется на их дальнейшей ресоциализации», — прокомментировал это решение председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

В июне 2024 года после захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону там провели обыск и нашли запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны с камерами. Ими пользовались и участники захвата. Ветеран спецназа ФСИН тогда предположил в разговоре с RTVI, что средства связи «на свой страх и риск» проносят молодые сотрудники изоляторов, «лишь бы хоть сколько-то заработать».