В Сирии, где группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) свергла президента Башара Асада, может вновь «поднять голову» «Исламское государство»* (ИГ*). Такое мнение замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказал в комментарии телеканалу RTVI.

«Существует реальная опасность того, что там вновь поднимут голову «Исламское государство»* и все те структуры, которые предшествовали возникновению подобного рода объединений. Это тревожный момент. Не хотелось бы, чтобы страна превратилась в источник нестабильности и источник террористических угроз», — заявил Рябков.

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на районы, находившиеся под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вошли в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*), 10 декабря объявил о своем назначении главой временного правительства, которое будет сформировано под его руководством.

Асад и его семья получили убежище в России «исходя из соображений гуманитарного характера». Экс-президента привезли в страну «самым безопасным способом», он находится под защитой, рассказал Рябков. В МИД отмечали, что Асад принял решение покинуть пост президента Сирии после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР».

* Организация признана террористической и запрещена в России