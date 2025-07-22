Сотрудники силовых структур проводят обыски в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Фонтанка» и ТАСС.

Об обысках в Михайловском театре стало известно днем 22 июля. В частности, питерское издание 78.ру написало об этом в 12:32 мск. Источник «Ъ-СПб» сообщил, что оперативные мероприятия связаны с художественным руководителем Михайловского театра и гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом. Ранее ему предъявили обвинения по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

По данным «Фонтанки», силовики изымают документы в кабинетах руководства Михайловского театра, а также общаются с администрацией. Следствие хочет узнать, когда и какие инструкции Кехман давал в Санкт-Петербурге, будучи под подпиской о невыезде. Издание утверждает, что сейчас худрук находится в Москве.

ТАСС отмечает, что театра закрыли на время обысков. Однако сотрудник учреждения заверил, что вечерний спектакль состоится — изменения в афишу не вносились.

«Фонтанка» указывает, что оперативные мероприятия, связанные с делом Кехмана, 22 июля также проводятся в московской сети дилерских центров «Автодом». По информации издания, следствие интересуется двумя автомобилями, на которых мог передвигаться обвиняемый. При этом «Фонтанка» подчеркивает, что машины не были оформлены на деятеля искусств.

Дело Кехмана

Владимир Кехман руководит МХАТ с октября 2021 года. Через два месяца после вступления в должность он объявил о том, что здание театра будут реставрировать. По данным РИА Новости, подобные работы во МХАТе не проводились около 50 лет.

Первый этап капитального ремонта Кехман оценивал в 5-6 млрд рублей, работы были запланированы на лето и осень 2022 года. В январе 2025-го МХАТ объявил о последнем этапе реставрации. По прогнозам Кехмана, работы должны завершиться в октябре текущего года.

Утром 9 июля в подмосковном доме Кехмана прошли обыски, после которых его увезли на допрос. В тот же день оперативные мероприятия провели в здании МХАТ на Тверском бульваре Москвы.

10 июля ТАСС сообщил, что что худруку Михайловского театра предъявили обвинения о растрате и отпустили его под подписку о невыезде. По данным источника RT, следователей интересует не только финансовая составляющая при реставрации МХАТ, но и траты на ремонтные работы в Михайловском театре.