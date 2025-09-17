На форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города» представили усовершенствованного робота-уборщика «Пиксель» с расширенным функционалом. Обновленная модель получила вакуумную установку для сбора мусора, экспериментальные модули для распределения противогололедных смесей и кошения газонов, а также новый цвет корпуса.

По данным оператора проекта, внедрение «Пикселя» позволяет на 25% сократить объем ручного труда и на 40% уменьшить время уборки и расход материалов благодаря системе оптимизации маршрутов.

Робот мультифункциональный и способен осуществлять подметание щеткой, мыть поверхности под давлением, а также может использоваться как мобильная цистерна для доставки воды. В перспективе функционал «Пикселя» расширят до возможности работы в качестве воздуходувки, пылесоса и устройства для полива и удобрения газонов.

Особый интерес участников форума вызвала система компьютерного зрения, позволяющая роботу распознавать людей и животных, избегать столкновений и адаптироваться к изменяющимся условиям среды.

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг высоко оценил уровень технологического развития Москвы: «Автономные системы, которые я видел в „Зарядье“, включая „Пикселя“, демонстрируют впечатляющий прогресс в урбанистических технологиях».

В настоящее время в московских парках работает более 20 таких роботов, а к концу 2024 года их количество планируют увеличить до 30 единиц. Каждый аппарат способен работать до 16 часов в сутки с автоматической подзарядкой, а срок его службы оценивается в 15 лет.

Робот-уборщик был разработан резидентом инновационного кластера «Ломоносов» компанией «Автономика» и уже успешно прошел тестовую эксплуатацию в пяти столичных парках, включая Кузьминки, Сокольники и Ходынское поле.