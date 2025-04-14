Двое нелегальных приезжих рабочих “Яндекс Лавки” и “Урюк” были задержаны по обвинению в подготовке ко вступлению в террористическую организацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Насидиров Салохиддин, не женатый, работающий в «Яндекс лавке» кладовщиком, Эшмурзаев Ахат Толибджонович, имеющий среднее образование, холостой, работающий поваром в ООО «Урюк», обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (подготовка к вступлению в организацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)», — говорится в одном из материалов дела.

Мужчины были задержаны сотрудниками полиции во время рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Согласно решению суда им было назначено выдворение в одну из республик Средней Азии. Однако перед этим полицейские решили проверить содержимое смартфонов приезжих и обнаружили признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию.

После этого обоих по решению суда перевели из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.

В начале марта министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в реестр контролируемых лиц на базе официального сайта МВД были включены 685 тысяч граждан других государств без законных оснований для пребывания на территории России.

В конце марта депутаты предложили правительству рассмотреть возможность введения обязательной регистрации мигрантов на сайте “Госуслуги”.