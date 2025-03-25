Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней («д» ч. 2 ст. 126 УК) в Москве после общения с телефонными мошенниками. С заявлением об исчезновении и возможном похищении 15-летней дочери обратилась ее мать. Об этом сообщает пресс-служба московского ГСУ Следственного комитета (СК) в телеграм канале.

«24 марта 2025 года девочка ушла из дома, расположенного на улице Черемушки в Новой Москве, в неизвестном направлении. Предварительно установлено, что несовершеннолетняя подверглась влиянию телефонных мошенников», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи проводят необходимые следственные действия для установления местонахождения пропавшей и всех обстоятельств ее исчезновения. «Следствием отрабатываются все версии произошедшего», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что расследование уголовного дела контролирует руководитель ГСУ СК по Москве генерал-майора юстиции Андрей Стрижов.

Как пишет РИА Новости, девушку зовут Ева, она 2010 года рождения.

19 марта следователи нашли пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьнику в квартире дома в соседнем городе Назарово. Позже она рассказала правоохранителям, что следовала командам телефонных мошенников.

Девушка пропала 18 марта, после чего ее родные получили видеозапись, на которой она сидит в слезах на кладбище и просит прощения перед «Вагнером» и неким «дядей Юрой по прозвищу Комар». Школьница якобы обманула «дядю Юру» на 300 тыс. рублей «под предлогом бронежилета». Она попросила родных перевести 500 тыс. рублей за свой выкуп.

На следующий день родители школьницы получили новое видео, на котором девочка называет дату и время, заявляя, что с ней все хорошо и что она хочет домой. Следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В ее поисках были задействованы более 150 человек.