Полицейские задержали мужчину, который по советам блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) приставал к девушкам на улицах в центре Москвы ради записи видео. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов», — рассказала Волк.

Она уточнила, что задержанный — уроженец Тульской области 1993 года рождения. В ближайшее время его передадут в следственные органы. Других данных Волк не привела.

Телеграм-канал Baza утверждает, что именно на этого мужчину пожаловалась одна из девушек, рассказавшая о домогательствах в столице.

Mash пишет о задержании еще двоих последователей Лесли. По данным телеграм-канала, речь идет о 21-летнем безработном москвиче Матвее О. и 23-летнем Денисе Ч. из Кемеровской области. Как отмечает Mash, молодые люди «отправились в отдел полиции объяснять, кто их учил манерам».

Ранее СМИ обратили внимание на то, что в соцсетях появились жалобы жертв домогательств в центре столицы. По данным «Осторожно, новости», одной из пострадавших стала 17-летняя девушка. Ее мать рассказала телеграм-каналу, что инцидент произошел днем 21 июня, когда ее дочь с подругой шли по подземному переходу в центре Москвы.

«Тогда дочь была одета в черные широкие джинсы, длинную футболку и фланелевую рубашку. Она высокая, но у нее еще детское лицо. Возможно поэтому ее обнял сзади незнакомый ей молодой мужчина», — заявила женщина и выразила надежду, что резонанс вокруг истории с домогательствами поможет «наказать или хотя бы остановить это безобразие».

Другая пострадавшая поделилась с РЕН ТВ, что у метро «Китай-город» двое незнакомых мужчин зажали ее в углу и начали щупать за ягодицы, после чего предложили «пойти почпокаться». По словам девушки, такие задания дает на тренингах некий гуру пикапа.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал, что известно о как минимум восьми случаях домогательств незнакомцев к девушкам в столице за последние дни. Сам Лесли заявил, что девушки остались недовольны, потому что пикаперы якобы действовали неправильно.

25 июня в отношении блогера возбудили уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33; ч. 1 ст. 131 УК). По версии следствия, Лесли предлагал своим последователям совершать против женщин «действия сексуального характера» и снимать это на видео.

На ситуацию вокруг «секс-коуча» обратили внимание в Госдуме. Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова попросила министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверить организаторов «телесных тренингов». Депутат Госдумы Ксения Горячева направила аналогичное обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

26 июня издательство «Эксмо» и сеть книжных магазинов «Читай-город» объявили о снятии с продажи книг Алекса Лесли. Они также недоступны в приложении «Литрес», на маркетплейсах Wildberries и OZON.