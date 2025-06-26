Издательство «Эксмо» и сеть книжных магазинов «Читай-город» объявили о снятии с продажи книг блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), ставшего фигурантом уголовного дела о склонении к совершению изнасилования.

«Издательство приняло решение приостановить продажи всех четырех книг, карточки товаров в книжных магазинах, сервисах и маркетплейсах будут закрыты и недоступны», — заявили «Газете.ру» в пресс-службе «Эксмо».

Речь идет о книгах с названиями «Снимай трусы», «ЖЖизнь без трусов», «Мне всегда дают» и «Охота на самца». В магазинах, где эти книги имеются в продаже на момент написания материала, их цена составляет от 400 до 2,5 тыс. рублей за штуку.

На сайте «Эксмо» страница, где был список книг Лесли, выдает ошибку «404», а также надпись: «страница, которую Вы ищете, больше не существует».

Также книги блогера больше недоступны на сайте магазина «Читай-город», в приложении «Литрес», на маркетплейсах Wildberries и OZON.

Как пояснила «Радиоточке НСН» глава пресс-службы «Читай-города» Анастасия Савчук, хотя книги Лесли официально не запрещены к продаже, «в данном случае издательство приняло решение приостановить продажу книги до прояснения ситуации».

Сам Лесли, по имеющимся данным, находится за границей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Дело против него возбудили после того, как СМИ рассказали о случаях домогательств к девушкам в центре Москвы, когда незнакомые мужчины трогали их за ягодицы и предлагали заняться сексом. По версии следствия, блогер давал своим последователям указания совершать против женщин «действия сексуального характера».

Жертвы приставаний написали заявление в правоохранительные органы. Депутаты Госдумы Ксения Горячева и Яна Лантратова обратились в СК и МВД, попросив дать оценку ситуации.

Депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал включить Лесли в список иноагентов и запретить его книги как экстремистскую литературу.

Сам Лесли заявил на видео в своем телеграм-канале, что шумиха вокруг его имени только способствует росту его популярности.