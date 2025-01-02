В аэропорту Норильска самолет Airbus 321A, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, на борту находилось 79 пассажиров.

«По предварительным данным, сегодня около 8 часов местного времени в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс из г. Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что на борту Airbus находилось 79 пассажиров, самолет временно отстранен от полетов, причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

«Для выполнения оборотного рейса в г. Москву выделен резервный борт, вылет запланирован на 15 часов 30 минут», — сказано в сообщении.

В конце 2024 года произошли сразу несколько крупных авиакатастроф. Так, 25 декабря, следовавший из Баку в Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение близ казахстанского Актау. На борту лайнера находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек.

29 декабря в Южной Корее разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, позже в этот же день Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM совершил аварийную посадку в норвежском аэропорту, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы.