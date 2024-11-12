В Абхазии сохраняется «стабильно напряженная» обстановка, которая в ближайшие дни серьезно обострится, заявил RTVI представитель высшего совета Абхазской общественной организации «АИДГЫЛАРА» Эшсоу Какалия.

По словам политика, запланированная на 15 ноября ратификация договора российско-абхазского соглашения о «так называемых инвестициях» неизбежно приведет к «серьезному политическому противостоянию».

«Нормы, заложенные в этом соглашении, противоречат интересам государства и абхазского народа», — утверждает Какалия.

Вероятность того, что голосование по ратификации соглашения будет отложено, представитель «АИДГЫЛАРА» исключил из-за бессмысленности этого переноса.

«Соглашение должно быть либо ратифицировано, либо не ратифицировано. В любом случае парламент рано или поздно должен проголосовать за ратификацию или отказ в ратификации. В любом случае, откладывать это бесконечно невозможно», — пояснил Какалия.

В качестве аналогичного примера он привел историю с передачей государственной дачи в Пицунде.

«Парламент под давлением общественности вынужден был внести изменения в национальное законодательство, чтобы заблокировать некоторые пункты соглашения о передаче госдачи в Пицунде», — заявил абхазский политик.

Парламент Абхазии в конце декабря 2023 года ратифицировал соглашение, в соответствии с которым к России перешла «дача Хрущева» — государственная дача советских руководителей в Пицунде с одноименным названием, имущественный комплекс общей площадью 186 гектаров. Одновременно сразу в трех чтениях был принят конституционный закон Абхазии, регулирующий правовой статус передаваемой России собственности. Соглашение резко осудили грузинские власти и пытались опротестовать представители абхазской оппозиции. В ответ спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба заверил, что передача дачи будет осуществлена с принципиальными ограничениями — в четко оговоренных координатах на местности и без возможности передачи имущественных прав третьей стороне.

Если сейчас власти Абхазии не примут во внимание требования протестующих, то волнения с высокой вероятностью продолжатся и дальше, уверен Какалия.

«Было допущено огромное количество нарушений в процессе подготовки проекта этого соглашения и последующего подписания. Соответственно, общественность, оппозиционные силы не приемлют тот вариант, который был подписан между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации», — объяснил политик позицию своих единомышленников.

Несмотря на прямую вовлеченность России в обсуждаемое соглашение, говорить о «каком-то вмешательстве извне» Какалия не готов. По его словам, ситуация «абсолютно внутренняя», однако в ней может быть определенное «но».

«По инсайдерской информации, лоббистом подписания этого соглашения является Mantera Group. Даже была такая информация, что когда парламент внес поправки — около 20 поправок было внесено в проект соглашения и направлено в правительство Абхазии — правительство Абхазии получило письмо от юриста Mantera Group, который обосновывал неприемлемость этих поправок», — утверждает оппозиционер.

В открытых источниках упоминается группа компаний Mantera, которая специализируется на развитии туристических дестинаций, девелопменте, и управлении отелями в партнерстве с глобальными сетевыми брендами. Среди объектов, с которыми работает Mantera Group, названы курорт Красная Поляна и одноименная игорная зона, курорт «Архыз», тематический парк развлечений Сочи Парк, винодельня Шато де Талю в Геленджике, проект «Удивительная деревня Мандроги» и форелевое хозяйство «Адлер».

Массовые задержания и блокировка дорог: Абхазию охватили беспорядки из-за соглашений с Россией

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что абхазская оппозиция использует ратификацию инвестиционного соглашения как очередной повод для нападок на власть — особенно с учетом предстоящих в 2025 году президентских выборов, в которых наверняка примет участие действующий глава республики Аслан Бжания.

Затулин подчеркнул, что «нездоровая политическая атмосфера создается деятелями, которые, между прочим, как правило, одновременно являются не только гражданами Абхазии, но и гражданами России». По его словам, инвестиционное соглашение — как и принятый ранее закон о взаимном признании юрисдикции арбитражей — необходимо прежде всего абхазской экономике для дальнейшего развития, сокращения безработицы и спасения республики от участи «черной дыры рядом с процветающим Сочи».

Депутат Госдумы обвинил абхазских оппозиционеров в том, что они, получив российские паспорта и пользуясь преимуществами граждан России, при этом хотят, чтобы россияне не имели права собственности и не могли полноценно вести бизнес в республике. По словам Затулина, для достижения этой цели они спекулируют на общественном мнении, подогревая в соотечественниках страх перед тем, что россияне массово переедут в Абхазию, а местное население окажется в меньшинстве.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RTVI, что протестные акции в любом случае не повлияют на судьбу инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией. «В Абхазии происходят разные процессы, но соглашение об инвестициях сорвано не будет», — заверил он.

«Ни пяди земли не отдадим»: почему в Абхазии заговорили о конфронтации с Россией

Накануне, 11 ноября, в Сухуме несколько оппозиционных активистов, включая бывших депутатов парламента, устроили потасовку с действующим парламентарием, которого оскорбляли и били. В результате четверо нападавших были задержаны. Оппозиция организовала акцию протеста с требованием их освободить, а также снять с повестки ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Впоследствии протестующие заблокировали несколько мостов на ключевых автотрассах республики и дорогу, ведущую к российской границе. В результате число задержанных выросло до шести.