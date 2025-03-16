Представитель ВМС Перу сообщил, что местный рыбак был найден живым после дрейфа в море в течение 94 дней. Он уже выписан из больницы, пишет The Guardian.

61-летний Максимо Напа был спасен во вторник, когда его небольшую рыбацкую лодку заметило эквадорское судно у берегов Чимботе на севере Перу. В интервью местным СМИ рыбак со слезами на глазах рассказал, что выжил, питаясь тараканами, птицами и черепахой.

«Я не хотел умирать из-за своей матери. У меня есть двухмесячная внучка — я цеплялся за мысли о ней. Каждый день я думал о своей матери», — сказала Напа.

В субботу, 15 марта, его выписали из больницы в прибрежном городе Пайта. «Господин Напа прибыл в хорошем физическом состоянии. Он мог ходить, мыться. Шокирован, но в хорошем физическом состоянии», — поделился капитан порта ВМС Перу Хорхе Гонсалес.

Рыбак вышел на лов 7 декабря из порта Сан-Хуан-де-Маркона, но плохие погодные условия и течение сбили его с курса. Небольшая лодка, на которой не было радиомаяка, оказалась в открытом море.

«Это чудо, что мой отец нашелся. Мы не теряли надежды найти его», — сказала дочь рыбака Инес Напа радиостанции RPP.

Напомним, в октябре 2024 года в Охотском море был найден катамаран, который дрейфовал 67 дней. Из трех человек на борту выжил только один — Михаил Пичугин. Его брат и 15-летний племянник погибли. Выжившего госпитализировали, уточнив, что угрозы его жизни нет.

Пичугин рассказал, что питался сублимированными продуктами, размачивая их дождевой водой. Свое спасение он объяснил «божьей помощью». Впоследствии правоохранительные органы заявили, что мужчина не имел права отходить на своей лодке дальше чем на 5 км от берега и нарушил закон.